В Петербурге арестовали пару после неудавшегося акта соития у алкомаркета

Парочке влюблённых из Санкт-Петербурга вынесли судебный приговор после попытки заняться сексом на ступенях у местного алкомаркета. Об этом рассказала руководительница Объединённой пресс-службой судов Петербурга Дарья Лебедева.

Невероятная сцена развернулась у входа в алкомаркет: пара, обуреваемая желанием, не смогла сдержать себя и решила заняться сексом прямо на бетонных ступенях. Откровенное поведение повергло очевидцев в шок. Происходящее было снято на видео, которое затем было использовано в качестве улики в суде.

«Мужчина вину признал, раскаялся, сказал, что готов заплатить штраф. Девушка пояснила, что виноватой себя не чувствует. Сообщила, что её всё устраивало», — говорится в сообщении.

Действия пары были квалифицированы как мелкое хулиганство согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Несмотря на разные позиции, оба подсудимых были приговорены к одинаковому наказанию – пятнадцати суткам административного ареста. Судья подчеркнул, что подобное поведение в общественных местах является неприемлемым и противоречит общепринятым нормам.