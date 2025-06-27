Секс в авто обернётся тюрьмой до 8 лет: россиян предупредили о жёстком законе

Занятия любовью в автомобиле могут привести не только к штрафам, но и к реальному сроку — в зависимости от обстоятельств. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если автомобиль припаркован в общественном месте, подобное поведение может быть расценено как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). В этом случае нарушителям грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Однако, если свидетелями становятся дети младше 14 лет, ситуация становится значительно серьезнее. Тогда действия могут попасть под статью 135 УК РФ — «Развратные действия», за которую предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Юрист также напомнил, что ночью такие действия могут нарушать закон о тишине — за это предусмотрены региональные штрафы. К примеру, в Москве — до 2 тысяч рублей с каждого участника.

В случае подобного происшествия очевидцам рекомендуется сразу обратиться в полицию.