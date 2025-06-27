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27 июня, 12:03

Любовная драма в доме престарелых в Астрахани закончилась убийством «Дездемоны»

В Астрахани осудили на 8 лет мужчину за убийство сожительницы в доме престарелых

Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

В Астрахани 67-летний постоялец дома престарелых нанёс смертельный удар ножом своей сожительнице во время ссоры на почве ревности. Мужчина отправлен судом в колонию строгого режима на восемь лет. Об этом сообщает СК по Астраханской области.

Убийство женщины в Астрахани. Видео © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

«Собранные следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

Драма разыгралась 30 декабря 2024 года в комнате астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова. Пенсионер жутко приревновал свою возлюбленную к другому постояльцу, после чего устроил ей скандал, схватил нож и ударил женщину в область груди. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

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Ранее Life.ru написал, что жительница Камышловского района Свердловской области подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери, которая надоела ей из-за плача. Расправившись с девочкой, женщина попыталась сбежать, но была задержана на автовокзале сразу после прибытия в другой населённый пункт.

Татьяна Миссуми
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