Экспертиза подтвердила вменяемость 14-летней фанатки битцевского маньяка, убившей школьницу

14-летняя школьница из Бердянска осознавала свои действия при убийстве младшеклассницы, подтвердила экспертиза. Об этом сообщает Mash на Донбассе .

Следствие установило, что подросток был вменяем и полностью отдавал себе отчёт в происходящем. По данным следствия, она заманила знакомого ребёнка в лесополосу, где нанесла удары молотком по голове. Расследование продолжается.