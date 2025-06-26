Экспертиза подтвердила вменяемость 14-летней фанатки битцевского маньяка, убившей школьницу
Mash на Донбассе: Убившая девочку в Бердянске школьница понимала, что делает
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14-летняя школьница из Бердянска осознавала свои действия при убийстве младшеклассницы, подтвердила экспертиза. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Следствие установило, что подросток был вменяем и полностью отдавал себе отчёт в происходящем. По данным следствия, она заманила знакомого ребёнка в лесополосу, где нанесла удары молотком по голове. Расследование продолжается.
Напомним, семилетнюю девочку жестоко убили в Бердянске Запорожской области. Убийцей оказалась 14-летняя школьница, фанатка битцевского маньяка — Александра Пичушкина. Подросток целенаправленно повторила его метод расправы. Кроме того, она оставила на месте преступления записку с признанием в любви к знаменитому убийце. Life.ru публиковал фото послания, а также разобрал контекст вместе с психологом.