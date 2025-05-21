Ребёнок с преступником внутри: Психолог разобрала записку поклонницы битцевского маньяка

Клинический психолог Ирина Коржаева специально для Life.ru проанализировала записку с признанием в любви битцевскому маньяку, которую его 14-летняя подражательница оставила на месте убийства девочки в Бердянске. Специалист обратила внимание на написание текста и объяснила, как каждая буква обличает юную убийцу.

Коржаева обратила внимание, что буквы написаны словно отдельно друг от друга. Направляющая идёт вверх — это говорит о лёгком на подъём характере, они словно танцуют — влево-враво, вверх-вниз, но каждая строчка неизменно идёт вверх, человек легко принимает решения — сиюминутные, их невозможно прогнозировать. Именно это даёт оттенок психопатии. Кажется, что девочке на всё плевать, но это не так.

Ей нравится то, что она делает, потому что она следует выбранному «взрослому» пути, получая признание и наказание. © SHOT

Также буквы написаны интересным образом, с одной стороны — ребёнком, а с другой стороны прослеживаются черты взрослого человека 30+, что может указывать на психоэмоциональную травму, полученную в раннем детстве и приведшую к деструктивному поведению, диссоциативному расстройству личности, усиленным гормональным дисбалансом пубертата.

Есть ещё ряд моментов, на которые обратила внимание психолог:

Буква «я» стоит отдельно и говорит о желании обратить на себя внимание.

Текст написан заглавными буквами, посередине — как заголовок. Возможно, заголовок для её жизни.

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» написано с нежностью. «Теб» — падает вниз как придыхание.

Интересно строение текста: «сАшенька пичУшкин Я тебЯ Люблю» — это смысл и самоцель. Пишет ребёнок при поддержке «взрослого внутреннего преступника».

В какой-то момент своей жизни, когда она больше всего нуждалась в поддержке, её отталкивали, отрицали её кричащее «я». И ей не показали, как выходить из ситуации, поэтому она нашла пример сама, взяв образ преступника как способ понимания, «кто я». Но важно отметить, что пример был взят для выживания в обществе, сформирован благодаря отношению окружающего социума к ребёнку. Ирина Коржаева Клинический психолог