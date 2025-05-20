Life.ru публикует записку, которую оставила фанатка битцевского маньяка на месте убийства
SHOT: 14-летняя убийца девочки из Бердянска призналась в любви маньяку Пичушкину
Убийца из Бердянска и её жертва. Обложка © Telegram / Следком / SHOT
Раскрыто содержание записки, оставленной на месте убийства семилетней девочки в Бердянске. На листке бумажки в клетку 14-летняя фанатка битцевского маньяка призналась в любви Александру Пичушкину. По данным SHOT, мать погибшей белокурой малышки обратилась в полицию лишь спустя несколько часов после трагедии.
Записка, найденная на месте убийства. Фото © SHOT
Девочка-подросток, подражавшая маньяку Пичушкину, неоднократно меняла учебные заведения из-за жалоб учителей на её агрессивное поведение. Последней школой, где формально числилась семиклассница, стала школа №6, однако она не посещала уроки из-за непрерывных переводов.
По свидетельству местных жителей, семья семилетней жертвы была неблагополучной. Мать-одиночка, 43-летняя Любовь, воспитывала троих детей от разных партнёров. Соседи сообщили о пренебрежении к детям со стороны родительницы и даже о случаях побоев. При этом сама девочка запомнилась как общительная и добрая. В день трагедии она вышла играть на улицу днём, но домой так и не вернулась. Её мать связалась с полицией только около 21:30. Семья 14-летней убийцы также известна среди местных как неблагополучная: девочка жила с матерью, которая не занималась её воспитанием.
Во время допроса задержанная заявила о причастности к убийству нескольких детей. Эти утверждения сейчас проверяются следствием — правоохранители анализируют дел с аналогичными телесными повреждениями за последние два года.
Напомним, что в Бердянске Запорожской области произошло зверское убийство семилетней девочки. В этом преступлении подозревается 14-летняя школьница, которая, по имеющимся данным, находилась под сильным влиянием личности битцевского маньяка Александра Пичушкина. Она пыталась подражать его почерку во время расправы над маленькой девочкой. Ранее СК публиковал кадры допроса подозреваемой. На видео подросток подробно и без видимых эмоций рассказывает, как совершила убийство малолетней жертвы. Особое внимание привлекает её хладнокровие: она уничижительно именует жертву «мелкой», поражая своим спокойствием даже опытных сотрудников правоохранительных органов.