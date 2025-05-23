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23 мая, 15:48

14-летняя поклонница битцевского маньяка рассмеялась, когда её отправляли в СИЗО

SHOT: Последовательница битцевского маньяка улыбалась на заседании суда

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Последовательница битцевского маньяка из Бердянска звонко смеялась, когда её отправляли в СИЗО. Решение Мелитопольского суда суда она встретила с улыбкой на лице, пишет SHOT и публикует кадры с малолетней преступницей.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Напомним, жестокое убийство семилетней девочки произошло в Бердянске Запорожской области. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя девочка, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце. Life.ru публиковал фото этой записки и разобрал её с помощью психолога.

«Маленький монстр»: Криминалист составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска
«Маленький монстр»: Криминалист составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска

Юная маньячка дала признательные показания и очень подробно, с описанием деталей, рассказала, как лишила жизни свою маленькую жертву. Также был проведён следственный эксперимент. А сегодня её отправили в СИЗО как минимум на два месяца.

Александра Вишнякова
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