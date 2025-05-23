Поклонницу битцевского маньяка арестовали за убийство 7-летней девочки
Следственный эксперимент с поклонницей битцевского маньяка. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области
Мелитопольский межрайонный суд на два месяца арестовал 14-летнюю поклонницу битцевского маньяка, обвиняемую в убийстве 7-летней девочки в Бердянске Запорожской области.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, жестокое убийство семилетней девочки произошло в Бердянске Запорожской области. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя девочка, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце. Life.ru публиковал фото этой записки и разобрал её с помощью психолога. Юная маньячка дала признательные показания и очень подробно, с описанием деталей, рассказала, как лишила жизни свою маленькую жертву. Также был проведён следственный эксперимент.