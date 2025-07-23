Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 15:09

В Москве арестовали мужчину, который пнул девушку за отказ познакомиться

Суд на 15 суток арестовал мужчину за нападение на девушку у Киевского вокзала

Нападавший. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москва

Нападавший. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москва

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал мужчину за нападение на девушку после отказа в знакомстве. Андрею Новосёлову вынесено постановление о 15-суточном аресте, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Новосёлов Андрей Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в официальном сообщении.

Суд квалифицировал действия нарушителя по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание в виде административного ареста на 15 суток уже вступило в силу. В судебном заседании были учтены все обстоятельства произошедшего, включая показания потерпевшей и свидетелей.

«Держусь!»: Главреда «Базы» Трифонова завели в зал суда, он поблагодарил коллег за поддержку
«Держусь!»: Главреда «Базы» Трифонова завели в зал суда, он поблагодарил коллег за поддержку

Напомним, шокирующий инцидент произошёл в самом центре Москвы: мужчина агрессивно напал на девушку, ударив её ногой из-за того, что она отказалась с ним знакомиться. По словам пострадавшей, это случилось рядом с ТЦ «Киевский». К сожалению, большинство прохожих остались равнодушными к происходящему, и только одна женщина попыталась задержать убегающего.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar