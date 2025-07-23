В Москве арестовали мужчину, который пнул девушку за отказ познакомиться

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал мужчину за нападение на девушку после отказа в знакомстве. Андрею Новосёлову вынесено постановление о 15-суточном аресте, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд квалифицировал действия нарушителя по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание в виде административного ареста на 15 суток уже вступило в силу. В судебном заседании были учтены все обстоятельства произошедшего, включая показания потерпевшей и свидетелей.

Напомним, шокирующий инцидент произошёл в самом центре Москвы: мужчина агрессивно напал на девушку, ударив её ногой из-за того, что она отказалась с ним знакомиться. По словам пострадавшей, это случилось рядом с ТЦ «Киевский». К сожалению, большинство прохожих остались равнодушными к происходящему, и только одна женщина попыталась задержать убегающего.