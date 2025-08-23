«Собрание эгоистов»: Психолог объяснила моду на приглашения на свадьбу без второй половинки

Набирающий популярность тренд приглашать гостей на свадьбу без их партнёров провоцирует конфликты в парах и ставит под вопрос традиционные форматы празднования. О причинах и последствиях этой тенденции для интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, подобная практика характерна в основном для крупных городов и коренится в эгоцентричности, стремлении к комфорту, материальной выгоде и следовании модным веяниям. Абравитова пояснила, что некоторые люди тонко чувствуют свой комфорт и предпочитают окружать себя исключительно знакомыми лицами, поскольку незнакомцы вызывают у них напряжение.

«Есть люди, которые действительно очень тонко относятся к своему комфорту. И готовы видеть вокруг себя только тех, кого они знают, чтобы именно комфортно себя и спокойно чувствовать. И люди, которых они либо не знают, либо мало знают, вводят их в дискомфортное состояние», — пояснила эксперт.

Второй причиной специалист назвала экономический фактор, поскольку многие пары, желающие сыграть свадьбу, ограничены в бюджете, и такой формат позволяет существенно сэкономить.

Гостям, получившим приглашение без своей второй половинки, Абравитова советует ориентироваться на собственные ощущения. Если человек не чувствует дискомфорта, он может принять приглашение, сэкономив, в том числе, и на подарке. Однако в случае внутреннего несогласия или обиды от предложения лучше отказаться, чтобы избежать накопления напряжения в собственных отношениях, которое может вылиться в серьёзный конфликт в будущем.