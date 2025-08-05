Появился сервис покупки билетов на чужие свадьбы

Во Франции запустили приложение для покупки билетов на чужие свадьбы. Об этом сообщает британское издании The Guardian со ссылкой на создателей приложения Invitin.

«Дело не только в деньгах, ведь это капля в море по сравнению с общей стоимостью свадьбы. Для нас важнее, что мы сможем поделиться этим мероприятием с другими людьми», — рассказала пользователь сервиса Дженнифер изданию.

Основатель приложения Катя Лекарски объяснила, что идея возникла после вопроса её пятилетней дочери о том, почему их не приглашают на свадьбы, которые проходили в их собственном доме. Средняя цена приглашения составляет 100-150 евро, при этом организаторы могут заранее просматривать профили потенциальных гостей и устанавливать дресс-код.

По словам молодоженов, пользующихся сервисом, такой подход помогает не только частично компенсировать расходы, но и сбалансировать состав гостей. Например, одна пара специально пригласила нескольких мужчин, чтобы их многочисленным подругам было веселее.

Со стороны гостей интерес к сервису объясняется желанием познакомиться с новыми людьми и культурными традициями. Парижанка Лорен отметила, что ей нравится возможность весело провести время на красиво оформленных свадьбах. Лекарски добавила, что аналогичные сервисы уже существуют в других странах, например в Индии.