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5 августа, 15:26

Появился сервис покупки билетов на чужие свадьбы

Guardian: Во Франции запустили сервис, где можно купить место на чужой свадьбе

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Во Франции запустили приложение для покупки билетов на чужие свадьбы. Об этом сообщает британское издании The Guardian со ссылкой на создателей приложения Invitin.

«Дело не только в деньгах, ведь это капля в море по сравнению с общей стоимостью свадьбы. Для нас важнее, что мы сможем поделиться этим мероприятием с другими людьми», — рассказала пользователь сервиса Дженнифер изданию.

Основатель приложения Катя Лекарски объяснила, что идея возникла после вопроса её пятилетней дочери о том, почему их не приглашают на свадьбы, которые проходили в их собственном доме. Средняя цена приглашения составляет 100-150 евро, при этом организаторы могут заранее просматривать профили потенциальных гостей и устанавливать дресс-код.

По словам молодоженов, пользующихся сервисом, такой подход помогает не только частично компенсировать расходы, но и сбалансировать состав гостей. Например, одна пара специально пригласила нескольких мужчин, чтобы их многочисленным подругам было веселее.

Со стороны гостей интерес к сервису объясняется желанием познакомиться с новыми людьми и культурными традициями. Парижанка Лорен отметила, что ей нравится возможность весело провести время на красиво оформленных свадьбах. Лекарски добавила, что аналогичные сервисы уже существуют в других странах, например в Индии.

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Алиса Хуссаин
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