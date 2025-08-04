Жених случайно сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс
Mash: В Махачкале жених дал снюс невесте и сорвал свадьбу на 700 человек
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В Махачкале мужчина случайно сорвал собственную свадьбу, на которой собрались 700 человек. Как сообщает Mash, мужчина дал девушке снюс, что вызвало резкое ухудшение её самочувствия.
Невеста очень волновалась из-за свадьбы и избранник решил, что снюс будет хорошим средством, чтобы успокоить нервы. Когда девушка воспользовалась табачным изделием, то почувствовала сильное недомогание.
В результате невесте потребовалась медицинская помощь и масштабное мероприятие, на которое собрались множество гостей, пришлось перенести. Позднее состояние девушки нормализовалось.
Ранее сообщалось, что после свадьбы в турецком городе Урфа около 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Примечательно, что жених и невеста не пострадали — как оказалось, они лишь слегка попробовали свадебный торт, ставший, по всей видимости, причиной массового недомогания.