Жених случайно сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

В Махачкале мужчина случайно сорвал собственную свадьбу, на которой собрались 700 человек. Как сообщает Mash, мужчина дал девушке снюс, что вызвало резкое ухудшение её самочувствия.

Невеста очень волновалась из-за свадьбы и избранник решил, что снюс будет хорошим средством, чтобы успокоить нервы. Когда девушка воспользовалась табачным изделием, то почувствовала сильное недомогание.

В результате невесте потребовалась медицинская помощь и масштабное мероприятие, на которое собрались множество гостей, пришлось перенести. Позднее состояние девушки нормализовалось.