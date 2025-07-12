Добавили драйва: Жениха с другом задержали в Петербурге за стрельбу у ЗАГСа

В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые открыли стрельбу возле здания ЗАГСа в Василеостровском районе, сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, инцидент произошёл «в пылу свадебного веселья» — молодые люди решили добавить драйва в праздничный день, устроив стрельбу из травматического оружия прямо у выхода из ЗАГСа.

Стрельба в Петербурге у ЗАГСа. Видео © Telegram / Полиция Петербурга

«Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, стрелявшими оказались 23-летний жених и его 22-летний приятель. Их задержали сотрудники полиции, прибывшие на место после вызова очевидцев. Праздничное настроение закончилось возбуждением уголовного дела. Оружие изъято, а нарушителям грозит серьёзное разбирательство. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.