Неизвестные застрелили невесту, которая вышла к друзьям после первой брачной ночи

В ночь на 22 июня в небольшой деревне Гуль на юге Франции праздничное торжество обернулось кровавой драмой. По информации издания Le Monde, вооружённые люди в масках напали на молодожёнов в момент, когда те утром покидали свадебное гуляние.

Отмечается, что невеста провожала своих друзей с торжества, однако в какой-то момент на неё напали неизвестные. Преступники целенаправленно открыли огонь по молодожёнам — пуля смертельно ранила невесту. К сожалению, девушка скончалась на месте. После случившегося злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Полиция развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, рассматривая две основные версии произошедшего: криминальные разборки между группировками или целенаправленное нападение на конкретных лиц.