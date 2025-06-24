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24 июня, 12:11

Неизвестные застрелили невесту, которая вышла к друзьям после первой брачной ночи

Le Monde: Во Франции неизвестные открыли огонь и убили невесту во время свадьбы

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В ночь на 22 июня в небольшой деревне Гуль на юге Франции праздничное торжество обернулось кровавой драмой. По информации издания Le Monde, вооружённые люди в масках напали на молодожёнов в момент, когда те утром покидали свадебное гуляние.

Отмечается, что невеста провожала своих друзей с торжества, однако в какой-то момент на неё напали неизвестные. Преступники целенаправленно открыли огонь по молодожёнам — пуля смертельно ранила невесту. К сожалению, девушка скончалась на месте. После случившегося злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Полиция развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, рассматривая две основные версии произошедшего: криминальные разборки между группировками или целенаправленное нападение на конкретных лиц.

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Ранее сообщалось, что в индийском штате Мегхалая 30-летнего Раджи нашли мёртвым в лесном ущелье с перерезанным горлом всего через три недели после свадьбы. Главной подозреваемой стала его жена Сонам, вступившая с ним в брак по договорённости 11 мая.

Алиса Хуссаин
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