Life.ru узнал правила поведения для друзей молодожёнов, чтобы не стать звездой чужой свадьбы

Друзья жениха и подружки невесты должны сосредоточиться на том, чтобы сделать торжество незабываемым для молодых. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru поделилась важными рекомендациями для гостей на свадьбе.

Самое основное правило – помните, чей это праздник. Вы на празднике не для того, чтобы себя показать, какие вы классные, какие вы замечательные, как шикарно вы выглядите, и переплюнуть всех вокруг. Помните, что вы в этот момент с вашими друзьями для того, чтобы сделать для них праздник, чтобы они были звёздами, чтобы они ощутили, что всё вокруг, всё пространство, все люди радуются за них и создают вот эту неповторимую атмосферу. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Коломацкая также добавила, что выбор наряда должен соответствовать тематике мероприятия, и призвала гостей избегать ярких и вызывающих образов, чтобы не затмить главную героиню вечера.

«Ваш дресс-код должен соответствовать тематике праздника. Белое может надевать только невеста. Ваши остальные все цвета, если не задан формат и не задан тон одежды, то они должны быть спокойные, нейтральные, пастельные. Могут быть чёрные, могут быть даже красные. Но при всём при этом важно помнить, что звезда и жемчужинка этого мероприятия – невеста. Поэтому не старайтесь своим образом затмить всех», – объяснила эксперт.

Кроме того, собеседница Life.ru обратила внимание на важность поддержки невесты и жениха в течение всего праздника. Подружкам следует быть рядом с невестой, чтобы поправить макияж или платье, а друзьям жениха стоит помнить о создании комфортной атмосферы для новой семьи.

«Ваша задача – делать так, чтобы на празднике эта атмосфера создания новой семьи была максимально приятна и максимально комфортна. Поэтому все шуточки, все скабрезные истории лучше оставьте на мальчишнике, для того, чтобы праздник был напитан душевной, тёплой, располагающей к семейственности атмосфере», – сказала она.

В заключение эксперт дала советы, как выбрать правильный свадебный подарок.

«Когда вы дарите молодожёнам свадебные букеты, важно понимать их дальнейшую судьбу. Если вы понимаете, что молодые уедут, улетят сегодня или завтра, то отдайте предпочтение нестандартным букетам. Пускай это будут букеты из конфет, пускай это будут букеты из шоколада, из зефира, из каких-то альтернативных ингредиентов, чтобы молодые могли потом насладиться всем этим по достоинству, когда вернутся», – заключила Коломацкая.