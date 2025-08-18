Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 06:54

Не остановился: Сибиряк отрезал девочке палец после того, как убил её мать

Отчим отрезал палец девочке после убийства её матери, врачи спасли ему руку. Обложка © Telegram / Mash Siberia

В Черногорске 31-летний мужчина напал на сожительницу и её детей, отрезав шестилетней девочке палец. Хирурги смогли спасти руку ребёнка. Об этом сообщил Mash Siberia.

Отчим отрезал палец девочке после убийства её матери, врачи спасли ему руку. Фото © Telegram / Mash Siberia

Мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и напал на неё с кухонным ножом. Дети женщины — шестилетняя девочка и девятилетний мальчик — попытались вмешаться и пострадали. Девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук; правый указательный палец был полностью ампутирован. Врачи провели сложную операцию по восстановлению пальца, и ребёнок продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что в Греции расследуется жестокое преступление против 10-летней девочки из Салоник. По словам ребёнка, её систематически насиловал отчим при участии матери, которая силой удерживала дочь во время нападений. Мать держала ребёнка за руки, пока мужчина совершал насилие.

Милена Скрипальщикова
