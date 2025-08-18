Не остановился: Сибиряк отрезал девочке палец после того, как убил её мать

В Черногорске 31-летний мужчина напал на сожительницу и её детей, отрезав шестилетней девочке палец. Хирурги смогли спасти руку ребёнка. Об этом сообщил Mash Siberia.

Отчим отрезал палец девочке после убийства её матери, врачи спасли ему руку. Фото © Telegram / Mash Siberia

Мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и напал на неё с кухонным ножом. Дети женщины — шестилетняя девочка и девятилетний мальчик — попытались вмешаться и пострадали. Девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук; правый указательный палец был полностью ампутирован. Врачи провели сложную операцию по восстановлению пальца, и ребёнок продолжает лечение.