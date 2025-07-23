Зверски избитому отчимом мальчику из Видного ищут новую семью
Мальчику из Видного, избитому отчимом, ищут приёмную семью вместе с сёстрами
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11-летний Богдан из Подмосковья, серьёзно пострадавший от рук отчима, восстанавливается в центре имени Рошаля. Теперь ему ищут новую семью — но с важным условием: приёмные родители должны взять не только его, но и двух его сестёр. Об этом сообщил Mash.
Сейчас Богдан находится в медучреждении под наблюдением врачей и психологов. У ребёнка почти не осталось гематом, остались только синяки под глазами. Восстановление идёт хорошо, однако мальчик по-прежнему испытывает тяжёлую психологическую травму. Следующие две недели соцслужбы займутся поиском новой семьи. Подбор идёт строго среди тех, кто готов принять всех троих детей. Психологи подчёркивают: разделять брата и сестёр нельзя — это может только усугубить травму.
Напомним, что ранее в подмосковном Видном был задержан мужчина, который жестоко избивал 11-летнего пасынка. По его словам, поводом для расправы стал долг матери мальчика. На видео видно, как мужчина наносит удары руками, ногами и дубинкой, при этом цинично комментирует свои действия. В квартире также находились две дочери женщины — 8 и 13 лет. Трое детей, пострадавших от жестокого обращения матери и её сожителя, сейчас находятся под опекой.