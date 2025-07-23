Зверски избитому отчимом мальчику из Видного ищут новую семью

11-летний Богдан из Подмосковья, серьёзно пострадавший от рук отчима, восстанавливается в центре имени Рошаля. Теперь ему ищут новую семью — но с важным условием: приёмные родители должны взять не только его, но и двух его сестёр. Об этом сообщил Mash.

Сейчас Богдан находится в медучреждении под наблюдением врачей и психологов. У ребёнка почти не осталось гематом, остались только синяки под глазами. Восстановление идёт хорошо, однако мальчик по-прежнему испытывает тяжёлую психологическую травму. Следующие две недели соцслужбы займутся поиском новой семьи. Подбор идёт строго среди тех, кто готов принять всех троих детей. Психологи подчёркивают: разделять брата и сестёр нельзя — это может только усугубить травму.