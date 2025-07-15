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14 июля, 21:14

Истязали трёх детей: В Подмосковье арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой

Суд арестовал мать мальчика из Видного, которого отчим избивал битой

Обвиняемая в издевательстве над детьми женщина. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обвиняемая в издевательстве над детьми женщина. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Суд в Подмосковье принял решение об аресте матери мальчика, которого жестоко избил её сожитель-инвалид. Женщину обвинили в истязании троих детей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Правоохранители установили, что обвиняемая на протяжении года систематически издевалась над тремя несовершеннолетними детьми. В связи с выявленными фактами в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ об истязаниях, а также по статье 156 УК РФ о неисполнении родительских обязанностей.

Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, следствие вышло в суд с ходатайством об изменении ранее избранной меры пресечения – запрета определенных действий – на заключение под стражу. По решению суда женщину арестовали до 11 сентября 2025 года.

В прокуратуре добавили, что контролируют состояние здоровья пострадавшего мальчика и двух его сестёр. Сейчас жизни 11-летнего ребёнка ничего не угрожает, их дальнейшей судьбой также займется надзорное ведомство.

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Ранее Life.ru писал об инциденте в Видном, где отчим-инвалид избил мальчика битой. Его сестру мужчина заставил снимать расправу на видео. Теперь дети могут попасть в приёмную семью.

Юния Ларсон
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