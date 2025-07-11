«Поливала кипятком»: В избиениях 11-летнего Богдана участвовал не только отчим

В избиениях 11-летнего Богдана из Видного участвовал не только отчим, но и родная мать. У мальчика по всему телу синяки, гематомы и ожоги, он прихрамывает на одну ногу. Об ужасающих подробностях рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«Как мне сказал мальчик, мать била почти ежедневно, била всем, чем придётся, поливала кипятком. <...> Почему мама била? Потому что сожитель приказывал, и потому что мама боялась, что он их бросит. Так рассказывает мальчик», — написала Ксения в своём телеграм-канале.

Избиения были систематическими. Вместе с Богданом в квартире проживали его сёстры — 8 и 13 лет. Однако мальчику доставалось чаще всех. В свои 11 лет Богдан плохо умеет читать, а в школу ходил только два года.