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11 июля, 14:36

«Поливала кипятком»: В избиениях 11-летнего Богдана участвовал не только отчим

Омбудсмен Мишонова: 11-летнего Богдана из Видного избивала ещё и мать

Обложка © Telegram/ Мишонова

Обложка © Telegram/ Мишонова

В избиениях 11-летнего Богдана из Видного участвовал не только отчим, но и родная мать. У мальчика по всему телу синяки, гематомы и ожоги, он прихрамывает на одну ногу. Об ужасающих подробностях рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«Как мне сказал мальчик, мать била почти ежедневно, била всем, чем придётся, поливала кипятком. <...> Почему мама била? Потому что сожитель приказывал, и потому что мама боялась, что он их бросит. Так рассказывает мальчик», — написала Ксения в своём телеграм-канале.

Избиения были систематическими. Вместе с Богданом в квартире проживали его сёстры — 8 и 13 лет. Однако мальчику доставалось чаще всех. В свои 11 лет Богдан плохо умеет читать, а в школу ходил только два года.

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Напомним, что отчим избил 11-летнего Богдана из-за долга матери мальчика. Он опубликовал в своих соцсетях кадры с избиением сына. На них мужчина наносит удары руками, ногами и дубинкой, при этом цинично комментируя происходящее.

Полина Никифорова
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