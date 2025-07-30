Труп россиянина с заклеенным ртом и мешком на голове нашли в турецком лесу

В лесу рядом с турецким городом Сарыер нашли тело 20-летнего россиянина Усмана А. Прохожий случайно наткнулся на труп молодого человека с заклеенным скотчем ртом и чёрным мусорным мешком на голове. Об этом сообщает Milliyet.

Рядом с погибшим находились личные вещи: чёрная сумка через плечо, мобильный телефон и транспортная карта Стамбула. Обстоятельства его смерти пока не установлены.