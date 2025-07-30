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30 июля, 10:58

Труп россиянина с заклеенным ртом и мешком на голове нашли в турецком лесу

Milliyet: В Турции прохожий обнаружил в лесу труп россиянина с мешком на голове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

В лесу рядом с турецким городом Сарыер нашли тело 20-летнего россиянина Усмана А. Прохожий случайно наткнулся на труп молодого человека с заклеенным скотчем ртом и чёрным мусорным мешком на голове. Об этом сообщает Milliyet.

Рядом с погибшим находились личные вещи: чёрная сумка через плечо, мобильный телефон и транспортная карта Стамбула. Обстоятельства его смерти пока не установлены.

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Ранее в Сербии мужчина убил свою бывшую жену – россиянку, а также их общего семилетнего сына. Затем он совершил суицид. Известно, что он познакомился с женщиной во время своего пребывания и работы в России. Впоследствии семья переехала и обосновалась на территории Сербии.

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Полина Никифорова
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