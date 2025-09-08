Мессенджер MAX
8 сентября, 13:56

«‎Я видел видео»: Трамп обещал разобраться в зверском убийстве 23-летней украинки в США

Трамп решил разобраться в убийстве 23-летней украинской беженки Заруцкой в США

Ирина Заруцкая. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении детально разобраться в обстоятельствах убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Своё обещание политик дал в эфире телеканала Fox News, комментируя произошедшее.

Трамп назвал случившееся ужасным и отметил, что уже видел видео с места преступления. По информации телеканала, на девушку с ножом напал 34-летний рецидивист Декарлос Браун-младший, которого впоследствии оперативно задержала полиция. Нападавший, как уточнил телеканал, уже имел судимости за кражи, разбой и незаконное хранение оружия.

«Ужасно! (...) Я видел видео (расправы – Прим. Life.ru). Я узнаю всё об этом деле к завтрашнему утру», — рассказал он местным журналистам.

Ранее Life.ru сообщал, что в США 34-летний бездомный рецидивист зарезал 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую. Они всей семьёй, кроме отца, переехали в Штаты из Киева в 2024 году. В 2011 году этого мужчину уже арестовывали за грабёж и угрозы.

