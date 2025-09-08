«‎Я видел видео»: Трамп обещал разобраться в зверском убийстве 23-летней украинки в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении детально разобраться в обстоятельствах убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Своё обещание политик дал в эфире телеканала Fox News, комментируя произошедшее.

Трамп назвал случившееся ужасным и отметил, что уже видел видео с места преступления. По информации телеканала, на девушку с ножом напал 34-летний рецидивист Декарлос Браун-младший, которого впоследствии оперативно задержала полиция. Нападавший, как уточнил телеканал, уже имел судимости за кражи, разбой и незаконное хранение оружия.

«Ужасно! (...) Я видел видео (расправы – Прим. Life.ru). Я узнаю всё об этом деле к завтрашнему утру», — рассказал он местным журналистам.