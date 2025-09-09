Мессенджер MAX
9 сентября, 01:04

Американцы собирают деньги на адвоката для убившего украинку бомжа

Ирина Заруцкая. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska

В США начался сбор средств на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщает газета New York Post.

Организаторы кампании на платформе GoFundMe уверены, что Браун-младший «не несёт полной ответственности за свои действия». Однако администрация платформы приняла решение удалить страницы сбора средств из-за отрицательной реакции пользователей.

23-летнюю украинку жестоко убили прямо на улице в США, преступник задержан

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил демократов в смерти украинской беженки Ирины Заруцкой. Он отметил, что бездомного рецидивиста арестовывали 14 раз, но каждый раз отпускали под безналичный залог.

