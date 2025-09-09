Мессенджер MAX
8 сентября, 22:33

Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки Ирины в США

Ирина Заруцкая. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska

Демократическая партия США несёт ответственность за гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму», — написал глава Белого дома.

Он также задался вопросом о том, почему мейнстримные СМИ не реагируют на эту трагедию. Трамп отметил, что убийца был известным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог 14 раз.

«Какого чёрта он делал, катаясь на поезде и разгуливая по улицам? Таких преступников нужно сажать за решётку», — указал Трамп.

Как сообщал Life.ru, убийство произошло в Шарлотте, где 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший зарезал 23-летнюю Ирину на железнодорожной станции. Девушка переехала в США в августе 2022 года вместе с матерью, сестрой и братом.

Лия Мурадьян
