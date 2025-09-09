Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки Ирины в США

Демократическая партия США несёт ответственность за гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму», — написал глава Белого дома.

Он также задался вопросом о том, почему мейнстримные СМИ не реагируют на эту трагедию. Трамп отметил, что убийца был известным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог 14 раз.

«Какого чёрта он делал, катаясь на поезде и разгуливая по улицам? Таких преступников нужно сажать за решётку», — указал Трамп.