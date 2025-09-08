Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей, которые демонстрируют поддержку Киеву, устанавливая украинские флаги в своих профилях.

«Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему», — написал он.

Так сын президента США ответил пользователю, который показал результаты поиска по имени «Ирина Заруцкая» на сайте New York Times, где сюжеты о девушке отсутствовали. Его публикация вызвала обсуждения в соцсетях и комментарии как сторонников, так и критиков позиции Трампа.