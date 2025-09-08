Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 14:38

Трамп-младший высмеял пользователей, ставящих в профилях украинские флаги

Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей, которые демонстрируют поддержку Киеву, устанавливая украинские флаги в своих профилях.

«Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему», написал он.

Так сын президента США ответил пользователю, который показал результаты поиска по имени «Ирина Заруцкая» на сайте New York Times, где сюжеты о девушке отсутствовали. Его публикация вызвала обсуждения в соцсетях и комментарии как сторонников, так и критиков позиции Трампа.

Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента

Ранее в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая. Инцидент произошёл вечером 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте: 34-летний бездомный рецидивист нанёс девушке смертельные ножевые ранения. Ирина переехала в США в августе 2022 года вместе с матерью, сестрой и братом, а её отец остался на Украине. В настоящий момент на сайте GoFundMe ведётся сбор средств для помощи семье погибшей.

Милена Скрипальщикова
