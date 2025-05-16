Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента
Дональд Трамп – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Дональд Трамп – младший обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в подстрекательстве к убийству президента США. Поводом стала загадочная публикация Коми в соцсети Х с изображением пляжа и ракушек, выложенных в форме цифр «8647».
Сын президента США немедленно разглядел в этом зашифрованное послание, интерпретировав его как призыв к насилию. Цифра «86» – сленговый термин, означающий «избавиться», а «47» – порядковый номер нынешнего американского лидера.
«Джеймс Коми призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец!» – написал Трамп-младший в соцсетях.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила о начале расследования Секретной службой США. По её словам, публикация Коми расценивается как призыв к убийству Трампа, а подобные угрозы не защищены конституцией США. Кэш Патель, нынешний глава ФБР, также подключился к делу, пообещав всестороннюю поддержку Секретной службе в расследовании.
Сам экс-директор ФБР заявил телеканалу Fox News, что просто запечатлел «политическое заявление», увидев ракушки на пляже.
«Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост», – попытался оправдаться Коми.
Однако его публикация уже успела наделать шума, а имя Коми мгновенно взлетело в топ самых обсуждаемых тем в соцсети Х.
Ранее в Овальном кабинете Белого дома появилась скульптура Дональда Трампа, изображающая его в момент покушения. За свою карьеру республиканец пережил два покушения – в первый раз в него выстрелили летом прошлого года, ранив политика в ухо. Вторую попытку убить Трампа в сентябре предпринял проукраинский активист.