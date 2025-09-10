«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska / WBTV
Убийцу украинки Ирины Заруцкой следует приговорить к смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По мнению американского лидера, преступник заслуживает определения «животное», и судебный процесс должен быть максимально оперативным. Трамп настаивает на том, что смертная казнь – единственно верное наказание для убийцы.
«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, должен получить быстрый суд и смертную казнь. Других вариантов быть не может», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия.