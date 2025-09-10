«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки

«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, должен получить быстрый суд и смертную казнь. Других вариантов быть не может», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия.