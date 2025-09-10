Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:30

«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки

Трамп: Убийцу украинки Заруцкой следует приговорить к смертной казни

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska / WBTV

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska / WBTV

Убийцу украинки Ирины Заруцкой следует приговорить к смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, преступник заслуживает определения «животное», и судебный процесс должен быть максимально оперативным. Трамп настаивает на том, что смертная казнь – единственно верное наказание для убийцы.

«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, должен получить быстрый суд и смертную казнь. Других вариантов быть не может», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Страшные кадры: Появился момент убийства украинки чернокожим рецидивистом в США
Страшные кадры: Появился момент убийства украинки чернокожим рецидивистом в США

Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar