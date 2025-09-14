«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с жёстким заявлением после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. По его словам, именно западные СМИ несут ответственность за трагедию, и пора привлечь их к ответу за распространение лжи.

В соцсети X Дмитриев отметил, что ранее в Truth Social президент США Дональд Трамп выложил видео, где девушка призывает вернуть закон о наказании для медиа и даже назвать его в честь Кирка.

«Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», – подчеркнул Дмитриев.