Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 02:51

«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

Дмитриев после убийства Кирка потребовал привлечь западные СМИ к ответственности

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с жёстким заявлением после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. По его словам, именно западные СМИ несут ответственность за трагедию, и пора привлечь их к ответу за распространение лжи.

В соцсети X Дмитриев отметил, что ранее в Truth Social президент США Дональд Трамп выложил видео, где девушка призывает вернуть закон о наказании для медиа и даже назвать его в честь Кирка.

«Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», – подчеркнул Дмитриев.

После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе
После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе

Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа потребовала у Конгресса 58 миллионов долларов на усиление охраны чиновников после убийства Чарли Кирка. В Белом доме заявили, что дополнительные меры безопасности должны коснуться и самих членов законодательного органа.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar