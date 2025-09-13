После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе

Сомнения в компетентности директора ФБР Кэша Пателя растут среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников ведомства на фоне расследования убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны», — сказано в материале.

По информации издания, Патель допустил серьёзный провал, преждевременно объявив о задержании подозреваемого, которого пришлось освободить уже через два часа. Внутренние источники в правоохранительных органах также связали проблемы в расследовании с увольнением ряда ключевых сотрудников ФБР, включая бывшего главу отделения в Солт-Лейк-Сити, в ходе августовского сокращения штатов.