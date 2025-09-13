После убийства Кирка союзники Трампа всё больше сомневаются в главе ФБР Пателе
Кэш Патель. Обложка © ТАСС / AP / Rod Lamkey
Сомнения в компетентности директора ФБР Кэша Пателя растут среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников ведомства на фоне расследования убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
«Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны», — сказано в материале.
По информации издания, Патель допустил серьёзный провал, преждевременно объявив о задержании подозреваемого, которого пришлось освободить уже через два часа. Внутренние источники в правоохранительных органах также связали проблемы в расследовании с увольнением ряда ключевых сотрудников ФБР, включая бывшего главу отделения в Солт-Лейк-Сити, в ходе августовского сокращения штатов.
Сотрудники бюро выражают недовольство тем, что директор приписал себе их заслуги в продвижении расследования. Ситуация вызывает вопросы о способности Пателя эффективно руководить ведомством в условиях кризиса.
10 сентября в Соединённых Штатах Америки был убит консервативный общественный деятель Чарли Кирк. Ранение, полученное им в область шеи во время выступления в Университете долины Юта перед аудиторией из трёх тысяч человек, оказалось смертельным, несмотря на экстренную госпитализацию в критическом состоянии. По предварительным данным, предполагаемый исполнитель преступления был задержан благодаря признанию, которое он сделал своему собеседнику в Discord, намереваясь спрятать оружие. Подозреваемый, которому 22 года, был выдан правоохранительным органам собственным отцом, имеющим 27-летний стаж службы в полиции.