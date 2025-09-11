«Война света и тьмы»: Дугин заявил, что Чарли Кирк умер от рук противников Христа
Обложка © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Российский философ и политолог Александр Дугин в беседе с Life.ru высказался о гибели американского активиста Чарли Кирка, связав её с церковным праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается в Русской православной церкви 11 сентября.
По словам Дугина, Кирк был христианином, сторонником традиционных ценностей и американским патриотом, который «никогда не призывал к насилию и вёл полемику вежливо, отстаивая свою позицию». Философ подчеркнул, что активист погиб «от рук противников Христа и традиции».
«Нельзя сравнивать христианина, даже мученика, с Иоанном Предтечей, но между ними есть нечто общее. Они пострадали за правду и были убиты ни за что», — отметил Дугин.
Он добавил, что Кирк выступал за сближение США и России и против поддержки Украины.
По словам собеседника Life.ru, радость по поводу гибели Кирка, звучащая от «украинских неонацистов» в соцсетях, лишь подтверждает, что идёт «война между тьмой и светом».
«Кирк был на стороне света, как и многие американские патриоты», — сказал Дугин.
Он также предположил, что за убийством активиста могли стоять те же силы, что организовали покушения на него самого, а также на Дарью Дугину и Владлена Татарского.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.