«Война света и тьмы»: Дугин заявил, что Чарли Кирк умер от рук противников Христа

Российский философ и политолог Александр Дугин в беседе с Life.ru высказался о гибели американского активиста Чарли Кирка, связав её с церковным праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается в Русской православной церкви 11 сентября.

По словам Дугина, Кирк был христианином, сторонником традиционных ценностей и американским патриотом, который «никогда не призывал к насилию и вёл полемику вежливо, отстаивая свою позицию». Философ подчеркнул, что активист погиб «от рук противников Христа и традиции».

«Нельзя сравнивать христианина, даже мученика, с Иоанном Предтечей, но между ними есть нечто общее. Они пострадали за правду и были убиты ни за что», — отметил Дугин.

Он добавил, что Кирк выступал за сближение США и России и против поддержки Украины.

По словам собеседника Life.ru, радость по поводу гибели Кирка, звучащая от «украинских неонацистов» в соцсетях, лишь подтверждает, что идёт «война между тьмой и светом».

«Кирк был на стороне света, как и многие американские патриоты», — сказал Дугин.