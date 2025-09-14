Трамп запросил 58 млн долларов на безопасность чиновников после убийства Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 миллионов долларов на усиление охраны чиновников исполнительной и судебной власти. Поводом стала недавняя трагедия – убийство консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Запрос появился на фоне подготовки бюджета, который Конгресс должен принять до 30 сентября. Кроме того, в Белом доме заявили, что готовы поддержать финансирование усиленной защиты и самих членов Конгресса.