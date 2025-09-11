Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями
WSJ: Кирк погиб от патронов с трансгендерными и антифашистскими надписями
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Убийство консервативного активиста Чарли Кирка было совершено с использованием патронов, содержащих идеологические послания. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, на гильзах использованных патронов были обнаружены надписи, отражающие трансгендерную и антифашистскую идеологию. Стрельба велась из охотничьей винтовки 30-го калибра.
До этого в ФБР сообщили, что в Кирка стрелял молодой человек. Подозреваемым является мужчина, чей возраст соответствует типичному возрасту студента колледжа.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.