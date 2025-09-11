Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 15:21

Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями

WSJ: Кирк погиб от патронов с трансгендерными и антифашистскими надписями

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка было совершено с использованием патронов, содержащих идеологические послания. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на гильзах использованных патронов были обнаружены надписи, отражающие трансгендерную и антифашистскую идеологию. Стрельба велась из охотничьей винтовки 30-го калибра.

До этого в ФБР сообщили, что в Кирка стрелял молодой человек. Подозреваемым является мужчина, чей возраст соответствует типичному возрасту студента колледжа.

Трамп посмертно вручит Президентскую медаль Свободы Чарли Кирку
Трамп посмертно вручит Президентскую медаль Свободы Чарли Кирку

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar