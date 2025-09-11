Трамп посмертно вручит Президентскую медаль Свободы Чарли Кирку
Обложка © ТАСС / Zuma
Политическому активисту Чарли Кирку посмертно будет вручена Президентская медаль Свободы — высшая награда США для гражданских лиц. Об этом объявил лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления в Пентагоне.
«Вскоре я посмертно вручу Чарли Кирку президентскую медаль свободы. Дата церемонии будет объявлена, и могу гарантировать лишь одно – соберётся очень большая аудитория», — заявил Трамп.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний активист был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.