Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 15:14

Стал известен возраст подозреваемого в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка

ФБР: В убийстве Чарли Кирка подозревается мужчина возраста студента колледжа

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Подозреваемым в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте является мужчина, чей возраст соответствует типичному возрасту студента колледжа. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.

«Это человек в возрасте студента колледжа», — заявил представитель ФБР на брифинге.

Известно, что средний возраст студентов колледжей в США составляет 18-24 года.

Чарли Кирк был известен своей позицией против оказания помощи Украине. Он публично заявлял, что считает Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию и называл его подконтрольным ЦРУ. Кроме того, активист неоднократно утверждал, что Крым исторически является частью России.

Трамп посмертно вручит Президентскую медаль Свободы Чарли Кирку
Трамп посмертно вручит Президентскую медаль Свободы Чарли Кирку

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar