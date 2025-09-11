Стал известен возраст подозреваемого в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка
ФБР: В убийстве Чарли Кирка подозревается мужчина возраста студента колледжа
Обложка © ТАСС / АР
Подозреваемым в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте является мужчина, чей возраст соответствует типичному возрасту студента колледжа. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.
«Это человек в возрасте студента колледжа», — заявил представитель ФБР на брифинге.
Известно, что средний возраст студентов колледжей в США составляет 18-24 года.
Чарли Кирк был известен своей позицией против оказания помощи Украине. Он публично заявлял, что считает Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию и называл его подконтрольным ЦРУ. Кроме того, активист неоднократно утверждал, что Крым исторически является частью России.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.