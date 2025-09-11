Подозреваемым в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте является мужчина, чей возраст соответствует типичному возрасту студента колледжа. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.

Чарли Кирк был известен своей позицией против оказания помощи Украине. Он публично заявлял, что считает Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию и называл его подконтрольным ЦРУ. Кроме того, активист неоднократно утверждал, что Крым исторически является частью России.