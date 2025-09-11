ФБР нашло оружие, из которого застрелили активиста Чарли Кирка

В США нашли оружие, предположительно использованное при убийстве американского правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

По его словам, была обнаружена винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Её нашли в лесном массиве, в направлении которого скрылся нападавший.

Роберт Боулс, представитель регионального отделения ФБР в штате Юта, добавил, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов. Он также отметил, что в распоряжении правоохранительных органов имеется видеозапись, на которой зафиксирован момент нападения. При этом в ФБР отказались описывать внешность разыскиваемого.