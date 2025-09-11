Мессенджер MAX
11 сентября, 13:54

ФБР нашло оружие, из которого застрелили активиста Чарли Кирка

Обложка © ТАСС / АР

В США нашли оружие, предположительно использованное при убийстве американского правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

По его словам, была обнаружена винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Её нашли в лесном массиве, в направлении которого скрылся нападавший.

Роберт Боулс, представитель регионального отделения ФБР в штате Юта, добавил, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов. Он также отметил, что в распоряжении правоохранительных органов имеется видеозапись, на которой зафиксирован момент нападения. При этом в ФБР отказались описывать внешность разыскиваемого.

«Война света и тьмы»: Дугин заявил, что Чарли Кирк умер от рук противников Христа

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний мужчина был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.

