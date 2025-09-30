Трамп: США опережают РФ и КНР по подводным лодкам на 25 лет

США обладают более технологичным и опасным подводным флотом, чем Россия и Китай, однако через пять лет всё может измениться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме перед высшим офицерским составом американских ВС.

«Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая», — сказал политик.

Он добавил, что РФ и КНР набирают обороты и в ближайшие пять лет смогут сравниться с США по мощи субмарин.

Напомним, сегодня Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет выступают перед высшим офицерским составом американских Вооружённых сил на военной базе морской пехоты в Куантико. Хегсет, в частности, заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, также он пообещал, что его ведомство возьмёт курс на «традиционные ценности» в армии.