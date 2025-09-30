Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 15:14

Трамп: США опережают РФ и КНР по подводным лодкам на 25 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

США обладают более технологичным и опасным подводным флотом, чем Россия и Китай, однако через пять лет всё может измениться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме перед высшим офицерским составом американских ВС.

«Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая», — сказал политик.

Он добавил, что РФ и КНР набирают обороты и в ближайшие пять лет смогут сравниться с США по мощи субмарин.

Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского
Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского

Напомним, сегодня Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет выступают перед высшим офицерским составом американских Вооружённых сил на военной базе морской пехоты в Куантико. Хегсет, в частности, заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, также он пообещал, что его ведомство возьмёт курс на «традиционные ценности» в армии.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar