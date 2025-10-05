Patriot не справляется: В США признали печальную для Украины правду

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot демонстрируют ограниченную эффективность в противодействии российским ракетам над территорией Украины. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, эти комплексы позиционируются как единственные западные системы ПВО, способные, по заявлениям военных аналитиков, надёжно уничтожать российские ракеты.





«По словам экспертов, даже эти системы не смогли перехватить некоторые недавние атаки, в том числе на Киев», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».