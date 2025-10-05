Разнесло в щепки: Появилось видео удара «Искандера» по скрытой позиции HIMARS под Харьковом

Минобороны России показало кадры точного удара оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по скрытой позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Момент уничтожения скрытой позиции HIMARS в Среднем Бурлуке под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны России

Ракета «Искандер-М» поразила цель с высокой точностью. На опубликованных кадрах видно, как после попадания по позиции происходит мощный взрыв и детонация боекомплекта. Уничтоженная техника принадлежала подразделению ВСУ, действовавшему на восточном направлении.

Ранее стало известно о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям военно‑промышленного комплекса с использованием высокоточного оружия большой дальности. Атака проводилась с применением морских, наземных и воздушных средств поражения, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Также в операции были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.