В Волгоградской области загорелись объекты ТЭК после атаки БПЛА

В Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», – уточнил глава региона.

По словам Бочарова, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации очагов возгораний. Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку вражеких беспилотников, часть которых удалось сбить ещё в воздухе.

Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО отразили масштабную атаку дронов ВСУ – за один вечер было уничтожено 27 беспилотников над пятью регионами страны. Самое большое количество вражеских аппаратов сбили над Брянской и Ростовской областями.