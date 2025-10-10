СМИ сообщают о продвижении Армии России на Добропольском направлении
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Deep State информирует о развитии ситуации на фронте: на Добропольском направлении в ДНР российская армия закрепила свои позиции, удерживая выступ, который держится уже несколько недель.
Сообщается, что Владимировка стала ареной ожесточённых боёв в течение всего дня, кульминацией которых стала высадка, по оценкам, крупного десанта в количестве 50–75 военнослужащих. Текущая ситуация на данном участке оценивается как критическая.
Ранее сообщалось о контроле ВС России примерно над 70% Купянска. В городе остаются в основном пожилые и маломобильные жители, эвакуация которых украинскими силами не удалась. В связи с интенсивными боями точный подсчёт и установление связи с оставшимися гражданами в данный момент не представляется возможным.
