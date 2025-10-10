Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 11:03

СМИ сообщают о продвижении Армии России на Добропольском направлении

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Deep State информирует о развитии ситуации на фронте: на Добропольском направлении в ДНР российская армия закрепила свои позиции, удерживая выступ, который держится уже несколько недель.

Сообщается, что Владимировка стала ареной ожесточённых боёв в течение всего дня, кульминацией которых стала высадка, по оценкам, крупного десанта в количестве 50–75 военнослужащих. Текущая ситуация на данном участке оценивается как критическая.

Минобороны раскрыло детали ночного удара по энергетике Украины
Минобороны раскрыло детали ночного удара по энергетике Украины
Ранее сообщалось о контроле ВС России примерно над 70% Купянска. В городе остаются в основном пожилые и маломобильные жители, эвакуация которых украинскими силами не удалась. В связи с интенсивными боями точный подсчёт и установление связи с оставшимися гражданами в данный момент не представляется возможным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar