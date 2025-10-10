Минобороны раскрыло детали ночного удара по энергетике Украины

В ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Подробности раскрыли в Минобороны РФ.

Так подчеркнули, что удар ВС РФ наносили в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками. Цели были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

«В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в ночь на 10 октября был нанесён массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Он привёл к блэкауту в Киеве. Последствия ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой, в подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры. По последним данным, массированные удары вывели. из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины.