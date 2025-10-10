Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС РФ, обесточившего Киев

Напомним, в ночь на 10 октября был нанесён массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Он привёл к блэкауту в Киеве. Последствия ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой. Также в подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры и было временно перекрыто движение по дамбе Днепрогэс. В Киеве, помимо проблем с электричеством, возникли сложности с транспортным сообщением.