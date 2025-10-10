Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 07:53

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС РФ, обесточившего Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ночного массированного удара ВС РФ. В частности, это Киев и область, Черниговская, Черкасская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская Днепропетровская области, а также подконтрольные территории ДНР.

«На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике», — говорится в публикации.

Ночные удары по Украине вызвали проблемы с поездами и аварийное отключение света
Напомним, в ночь на 10 октября был нанесён массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Он привёл к блэкауту в Киеве. Последствия ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой. Также в подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры и было временно перекрыто движение по дамбе Днепрогэс. В Киеве, помимо проблем с электричеством, возникли сложности с транспортным сообщением.

Александра Вишнякова
