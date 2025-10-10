Ночные удары по Украине вызвали проблемы с поездами и аварийное отключение света

Серия взрывов, прогремевших в ночь на пятницу на территории Украины, вызвала серьезные перебои в работе критической инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины.

В подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры. Компания «Запорожгаз» проинформировала об этом, настоятельно призвав жителей и предприятия ограничить потребление газа. В своем официальном канале компания пояснила, что такое ограничение крайне важно для стабилизации давления в сети и предотвращения полного отключения газоснабжения. Ранее сообщалось о серии взрывов в Запорожской области, после которых было временно перекрыто движение по дамбе Днепрогэс.

Тем временем, в Сумской области введен режим аварийных отключений электроснабжения. Как сообщило предприятие «Сумыоблэнерго» , эти меры применяются в аварийных ситуациях для срочного снижения напряжения в сети, и компания не может спрогнозировать продолжительность таких отключений.

Общая напряженность ситуации подтверждается тем, что в ночь на пятницу по всей Украине дважды объявлялась воздушная тревога, а сообщения о взрывах поступали из разных городов. Наблюдаются перебои с подачей электроэнергии в Киеве и Днепропетровске.

В Киеве, помимо проблем с электричеством, возникли сложности с транспортным сообщением. Компания «Укрзализныця» сообщила, что движение пригородных поездов на отдельных участках осложнено из-за отсутствия необходимого напряжения в сети. Это последовало за сообщениями о перебоях в работе киевского метрополитена, также вызванных нарушением энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. По данным украинских СМИ, многочисленные взрывы прогремели в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Очевидцы сообщали о полном блэкауте на левом берегу столицы, а также в ряде районов на правом берегу. В Днепропетровске и Кривом Роге также наблюдались перебои с электроснабжением и водоснабжением.