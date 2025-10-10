Валдайский форум
Регион
10 октября, 05:18

Гибрид ракеты и бомбы ВКС РФ дебютировал в Днепропетровске

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Сообщается о первом боевом дебюте гибридного боеприпаса Воздушно-космических сил России в Днепропетровске. Ресурс «Военкоры Русской Весны» поделился видеосвидетельствами удара.

Предположительно, полёт гибрида бомбы и ракеты. Видео © ХДНПРО

Украинские источники указали на попадание в Чечеловском районе. Предполагается, что ВКС применили планирующую авиабомбу, базирующуюся на ракете малой дальности Х-38 («воздух-воздух»). Наиболее вероятным кандидатом называют комплекс «Гром-1», который может поражать цели на удалении до 120 км. Речь идёт об ударе, нанесённом 9 октября.

Технические параметры «Гром-1»: масса боевой части 315 кг, длина 4,2 метра, размах крыльев 1,9 метра. Носителями этого оружия являются фронтовые бомбардировщики Су-34, а также истребители Су-35С и Су-57.

Ранее в Киеве и ещё двух городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В ночь с 9 на 10 октября взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в оккупированной Вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
