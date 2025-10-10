Колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. По данным Mash, на территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Наёмники, ранее обращавшиеся к своему президенту с просьбой о помощи в возвращении на родину, могли быть переброшены в Африку. Их маршрут пролегал через Турцию и ОАЭ в Судан или на территорию Азавада в Мали, где антиправительственные силы противостоят Африканскому корпусу Вооружённых сил Российской Федерации.

По информации телеграм-канала, колумбийские наёмники делятся на две категории: представители наркокартелей, целью которых является приобретение современного боевого опыта, и гражданские лица, привлечённые обещанием вознаграждения от 3,5 до 10 тысяч долларов. В конце сентября группа латиноамериканских боевиков «Волки пустыни» была ликвидирована под Эль-Фаширом. Данную информацию подтвердил представитель проправительственной Армии освобождения Судана. ВСУ пытаются помешать интересам РФ в регионе через наёмников — тем более что никто из попавших в Африку практически не возвращается домой. В Судане расположен порт ВМФ, в Мали — несколько российских военных баз.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна не поддерживает участие сограждан в любых военных конфликтах, в том числе на Украине. Политик подчеркнул, что в Киеве к ним относятся как к «низшей расе». Он попросил колумбийских наёмников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой.