Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 17:25

Президент Петро: На Украине к колумбийцам относятся как к низшей расе и пушечному мясу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ira.foto.2024

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна не поддерживает участие сограждан в любых военных конфликтах, в том числе на Украине. Так он прокомментировал в соцсети Х обращение колумбийских наёмников с просьбой вызволить их из Незалежной. Политик подчеркнул, что на Украине к ним относятся как к «низшей расе».

«Украинцы обращаются с колумбийцами как с низшей расой. Я прошу колумбийских наёмников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой», сказал Петро.

«Slava Russia!» Доброволец СВО из Британии сжёг свой паспорт
«Slava Russia!» Доброволец СВО из Британии сжёг свой паспорт

Ранее колумбийский наёмник, воевавший за украинскую армию, поделился мрачной картиной происходящего в зоне конфликта. Мужчина, покинувший ряды ВСУ и укрывшийся в Польше, теперь обращается к своему министерству иностранных дел с просьбой отправить его домой. Это не единичный случай. В украинском конфликте могли участвовать более тысячи граждан Колумбии. Треть из них, предположительно, ликвидирована. А многим украинские власти не дают покинуть страну. Так, 5 октября группа колумбийских наёмников записала видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой о помощи в возвращении на родину.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Колумбия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar