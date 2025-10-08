Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна не поддерживает участие сограждан в любых военных конфликтах, в том числе на Украине. Так он прокомментировал в соцсети Х обращение колумбийских наёмников с просьбой вызволить их из Незалежной. Политик подчеркнул, что на Украине к ним относятся как к «низшей расе».

«Украинцы обращаются с колумбийцами как с низшей расой. Я прошу колумбийских наёмников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой», — сказал Петро.

Ранее колумбийский наёмник, воевавший за украинскую армию, поделился мрачной картиной происходящего в зоне конфликта. Мужчина, покинувший ряды ВСУ и укрывшийся в Польше, теперь обращается к своему министерству иностранных дел с просьбой отправить его домой. Это не единичный случай. В украинском конфликте могли участвовать более тысячи граждан Колумбии. Треть из них, предположительно, ликвидирована. А многим украинские власти не дают покинуть страну. Так, 5 октября группа колумбийских наёмников записала видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой о помощи в возвращении на родину.