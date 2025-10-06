Валдайский форум
6 октября, 08:20

«Slava Russia!» Доброволец СВО из Британии сжёг свой паспорт

Доброволец СВО из Британии Миннис сжёг свой паспорт в знак протеста

Обложка © X / Aiden Minnis

Британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в специальной военной операции, сжёг свой паспорт и заявил об отказе от гражданства Великобритании. Видео он опубликовал у себя в соцсети Х.

Британец сжигает свой паспорт. Видео © X / Aiden Minnis

«Иди чёрту, Великобритания. Слава России», — сказал он перед сожжением документа.

Когда британский паспорт полыхал на земле, солдат выпустил очередь из автомата в воздух для пущей эффектности. Видео в соцсетях он подписал на русском и английском языках: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Ранее Life.ru рассказывал, как целая группа наёмников ВСУ из Колумбии записала обращение к президенту страны с просьбой вытащить их с Украины. Они сообщили, что воевать им больше не хочется и попросили вернуть их домой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
