«Сохранить память»: Участница СВО из отряда «Тигр» рассказала, почему отправилась на фронт

Добровольно отправившаяся на СВО в качестве бойца ВС РФ Яна Дёмина рассказала, что раньше посещала приморский отряд «Тигр» в качестве военкора. Она снимала свадьбу прямо на фронте и поняла, что люди там настоящие.

«Никто не смотрит во что ты одет, на чём ездишь и сколько у тебя денег. Там смотрят какой ты человек — не бросишь товарища в беде, не струсишь, отдашь последний кусок другу», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Она подчеркнула, что решила не оставаться в стороне и лично помогать мужчинам на фронте. В зоне СВО женщины-добровольцы живут в землянках, однако быт в отряде организован довольно комфортно. Представительницы прекрасного пола выполняют разные функции: от медработников до сотрудников штабов.

«Я помогаю в штабе делать документы парням, а также езжу с ними везде, снимаю их историю, пишу о них. Это тоже важно — сохранять память о каждом, кто сражался», — подчеркнула Дёмина.