10 октября, 08:39

Сокрушительный удар ВС РФ вывел из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Массированные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к серьёзным последствиям для энергосистемы страны. В результате атаки 10 октября были выведены из строя ключевые генерирующие мощности, что вызвало масштабные перебои в электроснабжении.

Последствия ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Фото © Страна.ua

По данным источника, поражены до десяти стратегических объектов энергетики, включая Запорожскую, Кременчугскую и Среднеднепровскую гидроэлектростанции, по последней из которых дополнительно наносились удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также повреждения получили Приднепровская тепловая электростанция, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.

Продолжающиеся ракетные обстрелы российской Армии создают угрозу полномасштабного коллапса энергосистемы Украины. В Киеве метрополитен перешёл на работу с увеличенными интервалами, а системы водоснабжения функционируют с перебоями.

Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве

Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября российские войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате Киев погрузился во тьму, а в Днепре и Кривом Роге возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, взрывы повредили газовую инфраструктуру, что привело к временному закрытию движения по плотине Днепрогэс. После этих атак экс-комик Владимир Зеленский выступил с важным заявлением.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

