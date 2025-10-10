Сокрушительный удар ВС РФ вывел из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Массированные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к серьёзным последствиям для энергосистемы страны. В результате атаки 10 октября были выведены из строя ключевые генерирующие мощности, что вызвало масштабные перебои в электроснабжении.
Последствия ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Фото © Страна.ua
По данным источника, поражены до десяти стратегических объектов энергетики, включая Запорожскую, Кременчугскую и Среднеднепровскую гидроэлектростанции, по последней из которых дополнительно наносились удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также повреждения получили Приднепровская тепловая электростанция, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.
Продолжающиеся ракетные обстрелы российской Армии создают угрозу полномасштабного коллапса энергосистемы Украины. В Киеве метрополитен перешёл на работу с увеличенными интервалами, а системы водоснабжения функционируют с перебоями.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября российские войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате Киев погрузился во тьму, а в Днепре и Кривом Роге возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, взрывы повредили газовую инфраструктуру, что привело к временному закрытию движения по плотине Днепрогэс. После этих атак экс-комик Владимир Зеленский выступил с важным заявлением.
