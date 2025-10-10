Сокрушительный удар ВС РФ вывел из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины

Массированные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к серьёзным последствиям для энергосистемы страны. В результате атаки 10 октября были выведены из строя ключевые генерирующие мощности, что вызвало масштабные перебои в электроснабжении.

Последствия ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Фото © Страна.ua

По данным источника, поражены до десяти стратегических объектов энергетики, включая Запорожскую, Кременчугскую и Среднеднепровскую гидроэлектростанции, по последней из которых дополнительно наносились удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также повреждения получили Приднепровская тепловая электростанция, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.

Продолжающиеся ракетные обстрелы российской Армии создают угрозу полномасштабного коллапса энергосистемы Украины. В Киеве метрополитен перешёл на работу с увеличенными интервалами, а системы водоснабжения функционируют с перебоями.