10 октября, 09:13

Минэнерго Украины уточнило список регионов с масштабным блэкаутом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки России на энергетические объекты значительная часть Украины осталась без света. Министерство энергетики страны в своём Telegram-канале назвало регионы, где ситуация остаётся наиболее критической.

«В некоторых регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины обесточено множество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Энергетики уже начали оценку ущерба и разрабатывают схемы восстановления электроснабжения.

Для минимизации последствий в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В ведомстве призвали граждан рационально использовать электричество, чтобы снизить нагрузку на систему. Подробности и актуальную информацию обещают публиковать на страницах региональных облэнерго.

Момент удара по Киеву, оставивший город без света, попал на видео

Ранее сообщалось, что массированный удар Вооружённых сил России по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Очевидцы отмечают полное отключение электричества на левом берегу Киева и частичные перебои на правом берегу. Мэр города Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию как сложную. Также отмечается, что серия ночных взрывов вызвала серьёзные перебои в работе критической инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины.

