Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 08:09

Момент удара по Киеву, оставивший город без света, попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент удара ракеты по Киеву, приведший к масштабному отключению электричества в столице Украины.

Момент удара по Киеву, оставивший город без света. Видео © Telegram / Всевидящее око

На кадрах слышен мощный взрыв, после которого Киев погрузился в темноту. Из-за повреждения ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 был обесточен левый берег столицы и частично — правый. Также удары пришлись по Кременчугской ГЭС, Приднестровской ТЭС. Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов Украины.

«Потухнет всё»: В Госдуме пообещали мощный ответ на угрозы Зеленского о блэкауте
«Потухнет всё»: В Госдуме пообещали мощный ответ на угрозы Зеленского о блэкауте

Ранее сообщалось, что массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины вызвал блэкаут в Киеве. Ночью в районе ТЭЦ‑6 в Деснянском районе столицы прогремели многочисленные взрывы. Предварительно, целью атаки стали «Герани». Очевидцы отметили полное отключение электричества на левом берегу Киева, а также отсутствие света в ряде районов на правом берегу.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar