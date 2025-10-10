Момент удара по Киеву, оставивший город без света, попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент удара ракеты по Киеву, приведший к масштабному отключению электричества в столице Украины.

Момент удара по Киеву, оставивший город без света. Видео © Telegram / Всевидящее око

На кадрах слышен мощный взрыв, после которого Киев погрузился в темноту. Из-за повреждения ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 был обесточен левый берег столицы и частично — правый. Также удары пришлись по Кременчугской ГЭС, Приднестровской ТЭС. Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов Украины.

Ранее сообщалось, что массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины вызвал блэкаут в Киеве. Ночью в районе ТЭЦ‑6 в Деснянском районе столицы прогремели многочисленные взрывы. Предварительно, целью атаки стали «Герани». Очевидцы отметили полное отключение электричества на левом берегу Киева, а также отсутствие света в ряде районов на правом берегу.